Fake-Vorwürfe bei DSDS: Jetzt enthüllt Dieter Bohlen die Wahrheit
Tötensen/Köln - Seit vergangenem Samstag steht fest: 16 Jahre nach seiner Niederlage hat Menowin Fröhlich (38) "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen. Einige Fans lässt der Sieg stutzig werden. Gerüchte um Manipulation bei RTL im DSDS-Finale machen seitdem die Runde. Dieter Bohlen (72) räumt nun auf.
"So, meine Freunde, jetzt ist aber auch wirklich gut mit diesen ganzen Fakes", beginnt der Pop-Titan ein Statement zu den Manipulations-Gerüchten rund um die Finalshow am 9. Mai.
Nicht nur die Kandidaten, auch Bohlen selbst performte während der Sendung einen Song auf der Bühne. Ohne seinen damaligen "Modern Talking"-Kollegen Thomas Anders (63) gab der 72-Jährige einen der bekanntesten Songs des Pop-Duos zum Besten: "You're My Heart, You're My Soul".
Selbst bei der Performance des Pop-Titanen wurden Zuschauer stutzig und warfen Bohlen unter anderem vor, nicht live gesungen zu haben. "Ich habe live gesungen, ich schwöre. Und natürlich ist da auch sonst nichts fake", stellt der 72-Jährige klar.
Dass Menowin sich den Sieg einheimste, führte bei einigen Zuschauern offenbar ebenfalls dazu, an der Echtheit des Voting-Ergebnisses zu zweifeln. Schließlich nahm der 38-Jährige 2010 schon einmal an der Casting-Show teil, belegte damals allerdings nur Platz zwei.
Dieter Bohlen über DSDS-Finale: "Bushido und ich haben um 1000 Euro gewettet"
"Bushido und ich haben um 1000 Euro gewettet. Bushido meinte, Constance gewinnt, ich meinte, Menowin gewinnt", so der Pop-Titan über die beiden Finalisten. "Ich habe Gott sei Dank die 1000 Euro gewonnen. Und warum sollte RTL denn da irgendwas faken?"
Bei den Voting-Ergebnissen sei nach Angaben von Bohlen demnach alles mit rechten Dingen zugegangen. "A) saß da ein Notar und B) ist denen das doch völlig egal. Hinter den Kulissen fanden die beide gut und die hatten überhaupt kein Interesse daran, wer da jetzt gewinnt", so Bohlen über RTL.
Menowin habe tatsächlich schlichtweg die meisten Anrufe erhalten. "Und auch für Euch: Wenn Ihr nicht anruft, dürft Ihr Euch auch nicht wundern, wenn Euer Wunsch-Kandidat dann nicht durchkommt." Neben kritischen Stimmen stimmten einige Zuschauer dem Statement des Pop-Titanen auch zu.
Und Menowin? Der kündigte kurz nach seinem Sieg an, in Zukunft seinen Nachnamen in der Öffentlichkeit ablegen und nur noch als "Menowin" auftreten zu wollen.
Titelfoto: Fotomontage: Rolf Vennenbernd/dpa