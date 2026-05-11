16 Jahre nach bitterer Niederlage: Menowin holt sich den "DSDS"-Sieg

Köln - 16 Jahre nach seiner bitteren Niederlage hat Menowin Fröhlich (38) es endlich geschafft: Der Sänger gewinnt " Deutschland sucht den Superstar " und bricht nach der Verkündung unter Goldregen in Tränen aus.

Menowin Fröhlich (38) im Konfettiregen: Nach seinem späten "DSDS"-Sieg bricht der Sänger völlig überwältigt zusammen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Kurz vor Mitternacht fliegen im Kölner Studio die Konfetti-Kanonen los, Menowin sinkt auf den goldbedeckten Boden und fällt Dieter Bohlen (72) weinend in die Arme. Der Moment dürfte für viele Zuschauer wie ein Déjà-vu gewirkt haben, nur diesmal mit Happy End.

Schon 2010 galt Menowin als klarer Favorit bei "DSDS", verlor das Finale aber überraschend gegen Mehrzad Marashi (45). Überschattet wurde seine Teilnahme damals immer wieder von Drogeneskapaden und Gefängnisaufenthalten.

Jetzt, 16 Jahre später, holt er den Titel doch noch nach. "Ich wollte dieses Kapitel einfach nur abschließen. Und es hat sich ausgezahlt", sagt Fröhlich nach der Show.

Besonders emotional wird es, als der Sänger auf seine Vergangenheit zurückblickt. "Es hat mir wehgetan", gesteht er offen.

Immer wieder habe er sich alte Aufnahmen angeschaut und gesehen, "wie ich mit Menschen umgegangen bin, wie ich geredet und wie vielen Leuten ich vor den Kopf gestoßen habe".