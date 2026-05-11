16 Jahre nach bitterer Niederlage: Menowin holt sich den "DSDS"-Sieg
Köln - 16 Jahre nach seiner bitteren Niederlage hat Menowin Fröhlich (38) es endlich geschafft: Der Sänger gewinnt "Deutschland sucht den Superstar" und bricht nach der Verkündung unter Goldregen in Tränen aus.
Kurz vor Mitternacht fliegen im Kölner Studio die Konfetti-Kanonen los, Menowin sinkt auf den goldbedeckten Boden und fällt Dieter Bohlen (72) weinend in die Arme. Der Moment dürfte für viele Zuschauer wie ein Déjà-vu gewirkt haben, nur diesmal mit Happy End.
Schon 2010 galt Menowin als klarer Favorit bei "DSDS", verlor das Finale aber überraschend gegen Mehrzad Marashi (45). Überschattet wurde seine Teilnahme damals immer wieder von Drogeneskapaden und Gefängnisaufenthalten.
Jetzt, 16 Jahre später, holt er den Titel doch noch nach. "Ich wollte dieses Kapitel einfach nur abschließen. Und es hat sich ausgezahlt", sagt Fröhlich nach der Show.
Besonders emotional wird es, als der Sänger auf seine Vergangenheit zurückblickt. "Es hat mir wehgetan", gesteht er offen.
Immer wieder habe er sich alte Aufnahmen angeschaut und gesehen, "wie ich mit Menschen umgegangen bin, wie ich geredet und wie vielen Leuten ich vor den Kopf gestoßen habe".
Menowins Comeback sorgte für Diskussionen im Netz
Heute wirkt der 38-Jährige deutlich ruhiger als früher. Der baldige Neunfach-Papa spricht offen darüber, dass er weiter an sich arbeite und zur Therapie gehe.
Seine Rückkehr sorgte allerdings schon beim Casting für Wirbel. Eigentlich hatte Menowin seine Tochter begleitet, sang dann aber selbst vor der Jury vor. Dieter Bohlen ahnte sofort, was das auslösen würde: "Da haben wir natürlich einen absoluten Aufreger: Menowin is back."
Im Netz wurde anschließend heftig diskutiert. Viele Zuschauer hielten seine erneute Teilnahme für unfair oder sogar regelwidrig.
RTL widersprach allerdings und stellte klar, dass es kein Teilnahmeverbot für ehemalige Liveshow-Kandidaten gebe.
Musikalisch überzeugte Menowin am Ende trotzdem viele Fans. Im Finale performte er unter anderem Michael Jacksons "Billie Jean" sowie seinen Siegertitel "Mercy On Me". Neben dem "DSDS"-Titel sichert er sich damit auch 100.000 Euro und einen Plattenvertrag.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa