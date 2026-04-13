Folgt auf die Traumhochzeit Nachwuchs? Dieter Bohlen kann "sich alles vorstellen"

Tötensen - Kaum jemand hatte an sie geglaubt! Seit 20 Jahren sind Pop-Titan Dieter Bohlen (72) und seine Carina (42) mittlerweile ein Paar, seit Anfang des Jahres sind sie auch verheiratet. Folgt auf die Traumhochzeit noch einmal Nachwuchs?

Dieter Bohlen (72) und seine Partnerin Carina (42) gaben sich Anfang des Jahres auf den Malediven das Ja-Wort. Folgt nun noch einmal Nachwuchs? © Fotomontage: Screenshot/Instagram/dieterbohlen (2)

Es war eine große Überraschung als Bohlen am Neujahrstag die Bombe platzen ließ. Auf den Malediven hatten sich der Juror von "Deutschland sucht den Superstar" und seine langjährige Partnerin das Ja-Wort gegeben. Und dabei könnte es nicht bleiben.

In einem RTL-Interview mit Frauke Ludowig (62) plauderte das Ehepaar nicht nur über Beziehung und das Geld, sondern auch über die weitere Familienplanung. Gemeinsam haben Bohlen und Carina zwei Kinder, Maximilian (13) und Amelie (15). Aus früheren Beziehungen des 72-Jährigen kommen noch vier weitere hinzu - und ginge es nach ihm, könnten es noch mehr werden.

"Ich kann mir alles vorstellen. Bin ich ganz ehrlich", sagte Bohlen deutlich, während Carina da etwas zurückhaltender reagierte: "Vorstellen kann ich mir alles, aber es ist im Moment nichts in Planung."

Apropos in Planung: An eine Hochzeit geschweige denn überhaupt erst einmal an den Antrag hatte Carina nur noch geträumt."Es kam ja nie ein Antrag. Irgendwann hat man nicht mehr daran gedacht", gab die 42-Jährige offen zu. Daher nahm sie im vergangenen Sommer während ihres Urlaubes auf Mallorca selbst das Ruder in die Hand. "Während einer Fahrt mit einem Schlauchboot habe sie ihn schließlich gefragt."