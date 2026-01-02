Hochzeit von Dieter Bohlen: Sohn sieht seinen Vater das erste Mal weinen
Tötensen/Malediven - Es war eine große Überraschung! Dieter Bohlen (71) und seine langjährige Partnerin Carina Walz (41) haben an Silvester auf den Malediven geheiratet. Nun hat der Pop-Titan über seine Trauung ausgepackt.
Vor 20 Jahren lernten sich Bohlen und seine Carina einst in einem Club auf Mallorca kennen, am Silvesternachmittag gaben sie sich auf ihrer Sehnsuchtsinsel, den Malediven, das Ja-Wort. Ein Moment, der den 71-Jährigen emotional werden lässt.
"Carina geht barfuß auf mich zu. Sieht aus wie eine Göttin. Die ersten Sterne blitzen über dem Indischen Ozean, und dann erklingt Whitney Houston", beschrieb Bohlen der Bild den Ablauf. "Ihre Stimme, diese eine Melodie, und plötzlich ist alles zu viel. Ich hab’ zwei Minuten lang nur geheult."
Der sonst so vorlaute DSDS-Juror bekam keinen Ton mehr heraus. "Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina - das hat mich einfach überwältigt", gab er zu.
Die Zeremonie fand nur im engsten Kreis statt. "Ich habe gesagt: Ich will keine Fotos, keine Videos, nichts. Keine Urlauber, die Handy-Fotos von uns machen", erklärte der Pop-Titan und bedankte sich für die Unterstützung der Insel. "Alles war mit Bodyguards abgesperrt."
Dieter Bohlen zeigt auf Instagram Bilder der Trauung
Dieter Bohlen löst mit der Hochzeit ein langjähriges Versprechen ein
Bei der Trauung fand der Pfarrer während seiner rund 20-minütigen Rede die richtigen Worte. "Er nahm uns das Eheversprechen ab. In guten wie in schlechten Zeiten. Dass wir den anderen ehren und unterstützen. Und dass wir bis zum Lebensende zusammenhalten sollen", so Bohlen. "Es war wunderschön, sehr berührend."
Und dann spielte sich etwas ab, was nur selten vorkam. "Dass Dieter vor allen anderen Tränen in den Augen hatte, als der Pfarrer fragte, ob er mich heiraten will, das hat mich sehr berührt", erzählte Carina. Und auch ihr gemeinsamer Sohn Max (12) zeigte sich verwundert, denn er hatte seinen Papa bislang noch nie weinen gesehen. "Ich habe gesagt: Doch, Papa weint auch. Wenn etwas wirklich Großes passiert", sagte Bohlen. Anschließend gab es eine große Sause.
Mit der Hochzeit hatte der Pop-Titan im Übrigen ein Versprechen gehalten. "Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir zwanzig Jahre zusammen sind, heirate ich dich. Vor fünf Wochen hat sie mich daran erinnert. Wir haben uns am 5. August 2006 kennengelernt. Jetzt ist 2026. Also war klar: Ich halte mein Versprechen."
Und künftig heißt sie mit Nachnamen auch nicht mehr Walz, sondern Bohlen. "Mein kleiner Sohn hat immer gefragt: Papa, wann heiratest du Mama?", erklärte er. "Jetzt ist es so weit. Jetzt heißen wir alle Bohlen. Und das fühlt sich richtig an."