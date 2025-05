Zum Tod von Naddel (†60): Dieter Bohlen kramt emotionales Video aus dem Archiv

DSDS-Juror Dieter Bohlen (71) hat betroffen auf den Tod seiner Ex-Freundin reagiert. © Daniel Bockwoldt/dpa

Am Montagabend veröffentlichte Bohlen ein Video eines gemeinsamen Auftritts mit "Naddel" aus dem Jahr 1992. Dazu schrieb der Poptitan betroffen: "Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja."

Neben dieser wenigen, aber dennoch ausdrucksstarken Worte, verdeutlichte ein ganz besonderer Clip die große Anteilnahme des 71-Jährigen.

Besagte Videoaufnahmen zeigen einen gemeinsamen Auftritt von Bohlen und "Naddel" bei RTL. Nach der ersten Auflösung der Band "Modern Talking" hatte Bohlen mit seinem Projekt "Blue System" einen Neuanfang gewagt und mit verschiedensten anderen Künstlern Musik aufgenommen - so auch mit "Naddel", mit der er damals bereits knapp vier Jahre zusammen gewesen ist.

Als verliebtes Pärchen performte das Duo damals den Romatik-Hit "Romeo & Juliet". Ebenfalls ist zu sehen, wie der Poptitan wahrlich zu lächeln begann, als seine Hintergrundsängerin den Refrain anstimmte: "I'm not your Juliet, and you're not Romeo. But I will love you baby, time will show."

Längst vergessene Zeilen, die rund 33 Jahre später angesichts der traurigen Neuigkeiten neues Leben eingehaucht bekommen.