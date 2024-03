Dieter Hallervorden spricht über Liebe und Tod: "Ich gehe dann vor"

Der Theaterbesitzer beschrieb die Überlegung so: "Also, ich gehe dann vor und suche im Himmel schon mal ein schönes Plätzchen für uns beide."

Es sei "von Anfang an ein Thema" gewesen, dass sie wahrscheinlich einmal ohne ihn sein werde. Das offenbarte die 58-Jährige nun in einem Interview mit " RTL ".

Dieter Hallervorden (88) und seine Christiane (58) gaben sich im Juni 2022 feierlich das Ja-Wort. © Christoph Soeder/dpa

Von der Moderatorin danach befragt, wie er das anstelle und vielleicht "Briefchen" schreibe, rückte Hallervorden vor den Augen seiner Christiana nicht recht mit der Sprache heraus.

Es komme auch darauf an, wie man eine Liebe am Leben erhält", schilderte der Komiker anschließend seine Sicht der Dinge.

"Dazu ist eben nicht bloß Zärtlichkeit und Küsschen nötig", führte der vierfache Vater aus und setzte schelmisch fort: "Aber auch Gehorsam kommt ganz gut an."

An seine Liebste gerichtet, versicherte sich der Schauspieler: "Und da habe ich viel gelernt, oder?"

Seiner Schilderung nach ist das Paar "immer begierig, neues zu erfahren" - neue Partner ausgeschlossen. Schon vor dem Ja-Wort habe sich das Paar auf das Motto "Für immer und ewig" verständig, verriet der Kabarettist mit einem Funkeln in den Augen.

Das Thema Tod sei im Alltag für die beiden nicht belastend. "Wir leben das Leben, solange wir das gemeinsam können und das machen wir lebensfroh", gab die 58-Jährige zu Protokoll.

Hallervorden hatte Anfang Juni 2022 seine Christiane in Berlin geheiratet, die er liebevoll Divina (übersetzt: Göttliche) nennt. Für ihn ist es die dritte Ehe.

Bereits 2016 machte der 88-Jährige in einem Brief an die "Bild am Sonntag" seine Beziehung zu der Ex Stuntfrau öffentlich gemacht, mit der sich bereits im November 2015 verlobt hatte.