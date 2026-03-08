Karius-Ehefrau packt aus: Sexleben mit Schalke-Keeper ist heiß wie ein Vulkan

Gelsenkirchen/Italien - Heiß wie ein Vulkan! Eigentlich besticht Diletta Leotta (34) stets mit höchster Professionalität am DAZN-Mikrofon, während ihr Mann Loris Karius (32) zwischen den Pfosten aktuell seinen zweiten Frühling erlebt. Doch kürzlich gewährte die italienische Moderatorin ganz tiefe Einblicke in die intimsten Momente mit dem Torwart des FC Schalke 04 .

Die italienische Moderatorin Diletta Leotta (34) kümmert sich bei DAZN vor allem um die Berichterstattung zur Serie A. © Brennan Asplen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Im Bett gebe ich mir eine Zehn. Hast du den Vulkan Ätna vor Augen? Sizilien. Die Hitze", schwärmte die 34-Jährige in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Fuori di Cabello" mit ihrer Kollegin Victoria Cabello (50) von ihrem Sexleben mit dem deutschen Keeper.

Selbst eine Nachfrage zu ihrer Lieblingsposition ließ die TV-Persönlichkeit nicht unbeantwortet, auch wenn sie sich nicht festlegen wollte: "Fantasie, immer etwas Neues", so Leotta.

Ein gut aussehender Partner schadet dabei sicher nicht. Schon als sich die heutigen Eheleute zufällig während eines Urlaubs in Paris kennengelernt haben, sei die Italienerin hin und weg gewesen. Doch Karius legt sich für sein Äußeres offenbar auch ganz schön ins Zeug: "Seine Haarspülung ist eher leer als meine, er ist total haarverrückt", erklärte seine Gattin.

Selbst wehrte sich die Moderatorin jedoch dagegen, auf Oberflächlichkeiten reduziert zu werden: "Wenn man hübsch und gut gekleidet ist, landet man schnell in einer Schublade", sagte Leotta. Inzwischen störe sie sich an einzelnen Kommentaren aber nicht mehr so sehr, zudem fühle sie sich bei DAZN diesbezüglich sehr gut aufgehoben.