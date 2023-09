"Discounter"-Star Marc Hosemann: Dieses Gerücht verfolgt ihn schon lange

Der Schauspieler Marc Hosemann (53) bei der Premiere von "Sophia, der Tod und ich" in Hamburg. © IMAGO / APress

Aktuell mimt er in Charly Hübners Spielfilm-Regiedebüt "Sophia, der Tod und ich" eine der Hauptrollen: den Tod.

"Ich fand das immer eine der faszinierendsten Figuren", erklärte er TAG24 jetzt am Rande der Hamburg-Premiere. "Ich meine, es ist so abstrakt, über den Tod zu reden. Und dann hat man im Film oder Theater die Möglichkeit, so mystische Figuren einfach ohne Spezialeffekte, sondern nur mit Bewegung und ein bisschen Schminke zu transformieren und zu sagen: Ich bin jetzt der Tod."

Weshalb er nun genau der Richtige für die Rolle gewesen sei, könne er aber auch nicht sagen. Dabei wird Marc Hosemann immer wieder nachgesagt, ein Faible für düstere Figuren zu haben, und dabei auch gerne mal den Filmtod zu sterben. Aber stimmt das überhaupt?

"Ach, den Witz habe ich einmal gebracht - und jetzt muss ich mir das immer wieder anhören", so Hosemann im Interview weiter. "Das habe ich so gesagt, weil ich in '4 Blocks' und in 'Babylon Berlin' jeweils in der zweiten Folge der ersten Staffel erschossen werde, und die kurz hintereinander rauskamen." Doch eigentlich ziehe sich der rote Faden des frühzeitigen Serien-Tods eher weniger durch seine Schauspielkarriere.

"Als Tod ist es sehr schwer, getötet zu werden. Thorsten ist auch noch nicht tot. Und in der neuen Serie 'Last Exit Schinkenstraße' werde ich auch nicht erschossen. Also, nö: Kein Tod mehr in Sicht."