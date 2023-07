"Besorgt Euch einen Job!" Doja Cat greift Fans an und verliert Hunderttausende Follower

Mit diesen Beiträgen machte sich Doja Cat (27) keine Freunde. © Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Doch was war eigentlich passiert?

Vor wenigen Tagen wandte sich die Grammy-Gewinnerin wie aus dem Nichts an ihre Supporter und schien dabei nicht gerade bei bester Laune zu sein.

So verkündete sie wütend, dass ihre wahren Fans sich selbst keine Namen geben würden - ein Angriff an all ihre Follower, die sich bereits seit Jahren als "Kitten" oder "Kittenz" bezeichnen.

"Wenn Ihr Euch selbst [so] nennt, bedeutet das, dass Ihr Eure Handys weglegen und Euch einen Job besorgen und Euren Eltern im Haushalt helfen solltet!"

Ihre Fans reagierten schockiert - schließlich hatte die Musikerin den Namen vor Jahren selbst ausgewählt. Von ihren Followern darauf angesprochen, erklärte Doja allerdings nur kurz und knapp, dass sie den Spitznamen als "alkoholkranker Teenager" erfunden habe. Es scheint, als würde sie dies heute bereuen.