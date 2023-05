Doja Cat überrascht mit riesigem Rücken-Tattoo: "Steht für den Tod!"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Dass sich Doja Cat (27, "Boss Bitch") gerne in den extravagantesten Looks präsentiert, ist lange kein Geheimnis mehr.

Zuletzt überraschte Doja Cat (27) mit einem modellierten Katzen-Gesicht zur diesjährigen Met-Gala. © ANGELA WEISS / AFP

Erst am vergangenen Montag stellte sie während der diesjährigen Met-Gala in New York ein zu einer Katze modifiziertes Gesicht zur Schau!

Nun präsentierte sie auf ihrem Instagram-Account etwas noch viel Ausgefalleneres: eines ihrer neuesten Tattoos, das seit wenigen Tagen ihren Körper verziert!

Und dabei handelt es sich nicht etwa um ein kleines Kunstwerk an ihrem Knöchel oder einen zarten Spruch auf ihrem Handgelenk. Tatsächlich erstreckt sich seit vergangener Woche ein riesiges Fledermaus-Skelett über den gesamten Rücken der Rapperin!

"Fledermäuse stehen oft für den Tod im Sinne des Loslassens von Altem und des Hereinholens von Neuem", erklärte sie auf einem Screenshot der Bilderreihe auf ihrem Profil. "Sie sind Symbole des Übergangs, der Initiation und des Beginns eines neuen Anfangs."

Worauf genau sich dieser Neuanfang beziehen könnte, ließ sie vorerst offen.