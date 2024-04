Dr. Emkus auf Kriegsfuß mit Food-Trends: "Das sah aus wie hingekackt"

Markus schmeckt's, aber ... © Screenshots/Facebook/Instagram/Dr.Emkus/Montage

"Da will man einmal was nach machen, was man auf TikTok gesehen hat und stellt am Ende fest, dass man es never soooo hinbekommt", heißt es in der Videobeschreibung des Thüringers.

In jenem Video bereitet der 38-jährige Content-Creator eine Wrap-Variante zu. Allerdings ist er damit alles andere als zufrieden - zumindest, wenn es um den optischen Aspekt geht.

"Also, keine Frage, gut geschmeckt hat es. Aber, was soll auch an Hackfleisch nicht ordentlich schmecken? [...] Es sah halt nur einfach aus, wie hingekackt."

Er frage sich sowieso, wie die das in den Videos immer machen, dass das am Ende "so wahnsinnig" gut aussehe - "wie der Käse rausläuft und alles noch zusammenhält".

Bei anderen Videos sehe das "sooo verdammt lecker durch deren 10.000-Euro-Kamera aus", ergänzt Markus in der Videobeschreibung. Bei ihm hingegen: "wie ein überfahrener Mader".