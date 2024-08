Leckere Düfte und revolutionäre Kreationen: TikToker Dr. Emkus wird Bäcker

Frömmstedt - Durch die Augen von Influencer Dr. Emkus alias Markus Hanschke gewährt die MDR-Wochenserie "Der Jobtester" authentische Einblicke in unterschiedlichste Berufe. In der Mittwoch-Folge geht es für Markus in die Backstube.

"Der Teig ist wunderbar geworden", lobt ihn der Profi. "Fühlt sich an, man sagt immer, wie ein kleiner Kinderpopo."

"Wer das gern mal zu Hause nachmachen möchte: Ihr braucht nur 42 Kilogramm Grund-Sauerteig. Zusätzlich kommen noch Zutaten in nicht üblichen Mengen hinzu wie zum Beispiel 2,5 Kilogramm Salz", erklärt der TikToker.

In voller Montur samt Schürze, frecher Perücke, DDR-Schneebesen und Backmischung startet Markus hoch motiviert in seine Schicht.

Bäcker Gerald (l.) und Verkaufsleiter Tino Hafermalz (r.) sind mit der Leistung des Jobtesters zufrieden. © MDR/Alexander Friederici

Nachdem Markus beim Spritzen der Croissants "ein kleines bisschen süßer geworden" ist, versucht er sich sogar an einer eigenen Kreation: ein Grillgebäck mit Senf und Käse, das schon alles bietet, was es zu einer frisch gebratenen Wurst der Wahl braucht.

"Ich bin begeistert. Wenn wir jetzt Geruchsfernsehen hätten, das wäre toll", staunt selbst Gerald.



Natürlich gilt es, die Senf-Brötchen schließlich auch an den Mann zu bringen. Dazu geht es für Dr. Emkus in die Filiale am Ringelberg.

Und siehe da: Auch bei den Kunden kann das Grillgebäck überzeugen.

"Ich bin super zufrieden. Es hat total Spaß gemacht", resümiert Markus. "Falls Ihr nach was Neuem schaut, vielleicht ist Bäcker was für Euch. Oder wenn Ihr noch eine Ausbildung braucht, solltet Ihr den Job nicht außen vor lassen."

In den kommenden Tagen wird Dr. Emkus als "Jobtester" noch weitere Praktika absolvieren. Die Ergebnisse seht Ihr von Montag bis Donnerstag sowie am Samstag um 19.50 Uhr im MDR oder schon jetzt in der ARD-Mediathek.