"Der Jobtester" wird Komiker: Dr. Emkus trifft auf Comedy-Legende Torsten Sträter

Siegburg - Für die MDR-Wochensendung "Der Jobtester" versuchte sich TikToker Dr. Emkus bereits in vier verschiedenen Berufen. Beim Finale am Samstag wird er zum Komiker. Als Mentor hat er sich Torsten Sträter (57) höchstpersönlich rausgesucht.

"Mittlerweile geht es mir nicht mehr so um die Kohle. Es geht darum, wie das, was ich mache, funktioniert. Das Publikum bestätigt mir jeden Abend, dass ich lustige Sachen schreibe. Da wird man ein wenig süchtig danach."

Bei einem gemeinsamen Kaffee erklärt ihm Sträter, wie man am besten Witze schreibt und was ihn daran so begeistert. "Am Anfang war das schon toll mit dem Geld", gesteht er.

Nachdem er sich bereits als Baumpfleger, Tatortreiniger, Bäcker und sogar Friseur versucht hat, trifft er nun auf einen Profi in Sachen Humor.

Sträters wichtigster Tipp für seinen Lehrling: "Man darf das alles nicht so ernst nehmen!" © MDR/Thomas Reichl

Da dem Comedian noch ein Auftritt bevorsteht, geht es schließlich an die Vorbereitung. Neben Soundcheck und Co. umfasst das in Sträters Fall auch eine außergewöhnliche Aufgabe. "Ich bügele gleich selber, ja", erklärt er seinem Lehrling.

"Das ist halt Bestandteil der Arbeit. Bei einem ist es Bestandteil der Arbeit, im Nightliner zu fahren oder irgendwelche Autogrammstunden zu geben, aber dafür bin ich leider nicht spektakulär genug und meine Sachen sind immer zerknittert."

Natürlich will auch Markus mal sein Glück versuchen und schnell wird aus dem Komiker-Praktikum ein Bügel-Schnupperkurs.

Ein wichtiger Tipp in Sachen Comedy hat sein Mentor aber noch für ihn: "Man darf das alles nicht so ernst nehmen!"

Damit endet eine spannende Woche voller Einblicke in interessante Berufe. Die letzte Folge "Der Jobtester" gibt es am Samstagabend um 19.50 Uhr im MDR zu sehen. Ansonsten findet Ihr die komplette Staffel in der ARD-Mediathek.