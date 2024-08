Ostdeutscher TikTok-Star schneidet (zu) viele Haare ab: "Spitzen, Spitzen!"

Gera - Die MDR-Wochensendung "Der Jobtester" begleitet TikToker Markus Hanschke, besser bekannt als Dr. Emkus, bei seinen Tagespraktika in fünf verschiedenen Berufen. Am Donnerstag schnappt er sich die Schere und legt im Haaratelier von Friseurmeisterin Jenna Miller Hand an.