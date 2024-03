Dr. Emkus macht Hot-Dog-Variante: "Richtige Fleischpeitsche in der Semmel"

In der Hot-Dog-Variante von Markus Hanschke (38) wird das Würstchen aufgepimpt. © dr.emkus/TikTok/Screenshot/Montage

Wurst, Röstzwiebeln, Gurken und je nach Belieben Ketchup, Senf oder eine andere Paste kommen ins Brötchen - so im Groben sieht's aus beim Heißen Hund.

In Markus' Hot-Dog-Variante, die er mit den Worten "Hot Dog ist was für Halbvegetarier" einleitet, geht's anders zu. Der Mann aus Gera betont: "Wir machen heut 'ne richtige Fleischpeitsche in der Semmel."

Und so sieht das aus: In eine Scheibe Käse wird die Wurst, oder in den Worten des 38-Jährigen "so'n langgezogenen Schweinepimmel", eingewickelt - Teil eins eines mehrschrittigen Wickelprozesses! Denn das wiederum wird in eine Scheibe Schinken eingewickelt, was anschließend mit Bacon umwickelt wird.

Wer damit fertig ist, kann die "Fleischpeitsche" in den Ofen hauen. Wenn's für gut befunden wird, kommt das Ding ins Hot Dog-Brötchen. Den auf dem Backblech zurückgebliebenen Käse legt Markus noch obendrauf.