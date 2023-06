"Gelumpe"-Markus macht Bemme mit Peppa-Pig und wertet alte Bilder aus: "Wie eine aufgeplatzte Bärenmuschi"

Gera - TikTok-Star Markus Hanschke (37) alias dr.emkus aus Gera zeigt in einem seiner neuesten Videos, wie er eine leckere Mittagsbemme zubereitet. In seiner Sprechstunde wertete der Doktor der einfachen Kochkunst dann noch alte Bilder von sich aus.

Die Mittagsbemme made by Markus Hanschke (37) beinhaltet unter anderem eine Sauce bestehend aus Zwiebel, Gurke, Gurkenwasser, Salz, Pfeffer, Mayonnaise, Ketchup und Senf. Am Ende kommt natürlich noch der Deckel obendrauf. © dr.emkus/Facebook/Screenshot

"Gelumpe"-Markus präsentierte sich am Dienstag in Sachen Vergleiche mal wieder in absoluter Bestform. Champions-League-Niveau erreichte der Ex-Busfahrer, der inzwischen zu Ostdeutschlands erfolgreichsten Influencern zählt, bereits in seinem am späten Nachmittag auf seinen Kanälen hochgeladenen Video zum Thema Mittagsbemme.

Auf seine Schnitte packt der 37-Jährige mit der Gerschen Schnauze unter anderem Gehacktes - oder wie er es nennt: "'ne Hand voll Peppa-Pig-Puzzle für Fortgeschrittene oder halt das Vorprodukt eines Paula-Joghurts". Dabei könnte er wohl auf Hackfleisch gemischt - also halb Schwein, halb Rind - anspielen. Die Käse-Scheiben, die er drauflegte, stammen laut Markus vom "biologisch gehaltenen Cheddar-Tier".

Ist alles belegt, wird mit Salz und Pfeffer gewürzt, ehe der Krempel in die Pfanne kommt. Das heißt, Markus legt die unbelegte Weißbrot-Seite sowie den belegten Teil in die Pfanne zum Anbraten. Währenddessen kümmert sich der Thüringer um den Feinschliff. Er würfelt eine Gewürzgurke klein.

Zudem kommt eine Zwiebel, was bei Markus eine "Depressionsfrucht" ist, ebenfalls "kleen gezwiebelt" zusammen mit Mayonnaise, Ketchup und einem Teelöffel Senf mit rein. Anschließend verfeinert Markus mit einem Schluck Gurkenwasser, Salz und Pfeffer. Umrühren nicht vergessen!