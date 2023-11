"Gelumpe"-Markus mit neuem Suff-Content: "Gerade im Winter soll man ja immer besonders viel trinken"

Wer das alles am Start hat, der kann dann auch schon den Löffel schwingen. Mandeln und Haselnüsse kommen in einen Topf und werden angeröstet, bis es laut Markus "so richtig duftet und 'n bisschen bräunlich aussieht".

Die nächsten Arbeitsschritte: Erwärmen und ordentlich umrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Daraufhin wird das "Gelumpe", um es in den Worten des Ostthüringers, der am heutigen Mittwoch 38 Jahre alt geworden ist, durch ein Sieb gegossen.

Im Sieb hängen bleibt zwar ein matschiges Gelumpe. Für den Geschmack hat der Doktor jedoch einen Esslöffel von dem "Mandel-Nuss-Mutterkuchen" wieder reingetan.

Auf der Zielgeraden kommt dann noch der weiße Rum ins Spiel – "am besten ab 40 Prozent", so Markus. In das bereits vorhandene Gemisch reinschütten, umrühren und anschließend geht es via Trichter in die Flasche. "Im Kühlschrank sollte der eigentlich 'n halbes Jahr halten, aber pfff... (lacht) warum hast'n dann gemacht?"

Für wen der Mandel-Likör nichts ist, Markus hat bereits in der vergangenen Woche ein Video hochgeladen, in dem er ebenfalls etwas zubereitet, "was ihr euch während der Weihnachtszeit hinter die Tanne klimpern könnt".