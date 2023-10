"Gelumpe"-Markus präsentiert Halloween-Kekse aus "Hühner-A****geburten"

Gera - Kekse, beziehungsweise Plätzchen backen gehört nicht nur in die Weihnachtszeit! Das beweist TikTok-Star Markus Hanschke (37) alias dr.emkus aus Gera in einem seiner neuesten Videos. Es geht um Spinnen-Kekse für Halloween!

Spinnen-Kekse: Für die Kinder ist das laut Markus ein "riesen Spaß". © Screenshot/TikTok/dr.emkus/Montage

"Für Kinder ist das auf jeden Fall ein riesen Spaß", verkündet der zweifache Papa in der Videobeschreibung. Dort finden sich auch die Zutaten.

Ihr braucht: 250 Gramm Mehl, 150 Gramm Butter, zwei Eier, 70 Gramm Puderzucker, eine Prise Salz, einen Schuss Zitronensaft, eine Packung Schokobons, Zucker oder Schokostift und Augen - also die unechten, zum Verzehr geeigneten!

Als allererstes mischt ihr das Mehl und den Puderzucker in einer Schüssel. Dazu gebt ihr noch die geschmolzene Butter, eine Prise Salz, den Zitronensaft und außerdem noch "zwee unbefruchtete Hühner-A****geburten".

Mit einem "Knethaken", so Markus - also einem Mixer - "verwurschtelt" ihr das, bis daraus ein "geiler" Teig geworden ist. Der wird anschließend in Folie eingewickelt und für ein bis zwei Stunden in den Kühlschrank gelegt.