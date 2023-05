Premiere bei Gericht mit "Depressionsfrucht": Das macht "Gelumpe"-Markus beim Kochen jetzt anders

Für den Dreh zum "Räubertopf" hat Markus Hanschke alias dr.emkus nun auf ein Stativ zurückgegriffen. "Weil es echt immer voll Katastrophe ist, wenn ich was mit zwei Händen machen muss", teilte er via Social Media mit. © Screenshots/Facebook/dr.emkus/Montage

"Für meine kleinen Räuber da draußen habe ich heute 'nen Räubertopf gemacht", sagt Markus in dem Video, das am Dienstag auf seinen Social-Media-Kanälen hochgeladen wurde.

Los geht's mit Kartoffeln schälen, die anschließend in kleine Stücken geschnitten werden. Ebenso zerkleinert Markus eine Zwiebel. "Und dann musste ich mir noch 'n paar Schlauchschnitzel besorgen und hab' die och noch in kleine Scheiben geschnippelt", sagt er, während die Kamera Würstchen einfängt.

Was auffällt: die Kameraperspektive! "Ich hab' mir nämlich endlich mal 'n Stativ gegönnt", sagt er, ehe er kurz darauf noch Schnittlauch und Petersilie kleinhackt. Oder wie der Doktor aus Gera, der sich stets auch mit einem Augenzwinkern um eine gender-neutrale Sprache zu bemühen pflegt, auch sagen würde: Petrasilie!

Mit einem Klecks Öl in der Pfanne geht es schließlich weiter. Anschließend dünstet der TikTok-Star die Kartoffelstückchen. Ebenfalls in die Pfanne kommt die "klein gezwiebelte Depressionsfrucht", so der ehemalige Busfahrer, der vor gar nicht allzu langer Zeit selbst in einer "sehr" depressiven Phase steckte, wie er kürzlich beim MDR-Jump-Talk "Friede, Freunde, Eierkuchen" verriet.