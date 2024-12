Trauriger Grund: TV-Arzt Dr. Wimmer schimpft über unser Gesundheitssystem

TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer (41) hat auf Instagram ordentlich über das deutsche Gesundheitssystem geschimpft. © Instagram/doktorjohanneswimmer

"Wir verballern Millionen und Milliarden an den völlig falschen Enden", erklärte der Hamburger in einem Video, das er am gestrigen Donnerstag auf seinem Profil veröffentlichte.

Und der Mediziner lieferte gleich ein Beispiel mit: "Wir wissen teilweise nicht, warum Kinder Krebs bekommen. Warum wissen wir das nicht? Weil wir die Milliarden im Gesundheitssystem rausknattern für Dinge, bei denen man sagen muss: Das ist völlig unverhältnismäßig."

So werde zum Beispiel darüber diskutiert, ob eine Krankenkasse für eine Abnehmspritze aufkommen solle.

"Obwohl die Entscheidung für das Übergewicht ja jeden Tag am Kühlschrank, im Supermarkt und mit dem dreifach belegten Sweet Bagel oder was auch immer am Bahnhof entschieden wird. Da kriege ich zu viel!", wetterte der TV-Arzt.

Gleichzeitig hätten krebskranke Kinder, selbst wenn sie die Krankheit besiegt hätten, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Leben lang mit den Nebenwirkungen der Behandlung zu kämpfen. "Das bedeutet: Auch da wäre Forschungsgeld also weiser investiert", unterstrich Wimmer.