TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer: Mit diesen einfachen Regeln vermeidest du den Karnevals-Kater

Dr. Johannes Wimmer (39) verrät, wie Du den Karnevals-Kater in Schach halten kannst. © Screenshot Instagram/doktorjohanneswimmer (Bildmontage)

"Karneval ohne Kater - na ja, oder zumindest mit weeeniger", beginnt Wimmer seinen kurzen Video-Beitrag bei Instagram. Und weiter: "Dass jetzt weniger Alkohol auch weniger Kater bedeutet, das spare ich mir mal."

Dennoch gebe es so einige Maßnahmen, die man ergreifen könne, um dem Körper bei der Verarbeitung des Alkohols zu helfen. Mit den folgenden fünf Tipps solltest Du schon mal ganz gut durch die Karnevalszeit kommen:

1. Trink nicht auf leeren Magen! Eine deftige Mahlzeit vorweg kann nämlich dabei helfen, dass Du beim Feiern nicht so schnell aus den Latschen kippst, weiß Wimmer.

2. Zwischendurch immer wieder ein Glas Wasser trinken. Denn Alkohol entwässert! Sexy oder nicht, das Zwischenwasser hilft Deinem Körper dabei, weiter ordentlich seinen Job machen zu können.

3. Bleib bei einer Getränkesorte! "Sonst sieht es in Deinem Magen irgendwann so aus wie in einem schlecht sortierten Schnapsladen - und da kann einem ja nur schlecht werden", weiß Wimmer.

4. Vermeide billigen Fusel! Denn Wimmer betont: Billig produzierter Alkohol enthält tatsächlich häufiger mehr Fuselöle - und verursacht so auch gerne mal einen übleren Kater als die feineren hochwertigeren Tröpfchen.

5. Noch ein Glas Wasser vor dem Schlafengehen! Denn damit gleichst Du Deinen Flüssigkeitshaushalt - wenn nicht schon durch ausreichend Zwischenwasser geschehen - noch einmal etwas aus.