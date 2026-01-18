Dreh-Abbruch bei "Kampf der RealityAllstars": Prinz Frédéric von Anhalt nach Unfall in Klinik

Phuket (Thailand) - Unfall-Drama mitten im Zeitraum der Dreharbeiten zu " Kampf der RealityAllstars ": Prinz Frédéric von Anhalt (82) wurde auf der thailändischen Halbinsel Phuket von einem Auto angefahren und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Prinz Frédéric von Anhalt (82) muss den Dreh von "Kampf der RealityAllstars" abbrechen. © Csaba Doemoetoer/dpa

Das Unglück geschah laut Informationen der "Bild" am Sonntagmorgen (Ortszeit). "Es ging alles blitzschnell. Ein Auto fuhr auf mich zu und erfasste mich. Ich habe noch probiert, dem Wagen einigermaßen auszuweichen, aber es ging nicht mehr", erzählte der 82-Jährige dem Boulevardblatt.

Mit offenen Wunden an Kopf und Bein wurde der Geschäftsmann direkt danach in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert: "Es war ein Riesenglück, dass nicht noch mehr passiert ist und ich noch lebe. Es kann sein, dass ich länger hierbleiben muss, bis ich wieder einigermaßen fit bin."

Der Fahrer des Unfallwagens sei bereits ermittelt worden. Nun hofft Prinz Frédéric auf baldige Klärung des Vorfalls.

Wie lange der betagte TV-Star in der Klinik bleiben muss, ist noch unklar: "Die Fäden kann man frühestens in einer Woche entfernen."