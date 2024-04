Purple Disco Machine schlägt Jobangebot von Mega-Star Taylor Swift aus: "Bin kein Swiftie"

Der gebürtige Dresdner Tino Piontek ist mittlerweile weltweit bekannt. © Max Patzig

In der Talkrunde des MDR-Riverboat fiel nicht nur Moderator Matze Knop (49) die Kinnlade nach unten, als der DJ die Abfuhr gegenüber der weltbekannten Sängerin bestätigte.

"Ja, ich bin kein Swiftie. Ich hab absolut nichts gegen ihre Musik, aber das war zu weit weg von dem, was ich mache. Bei Features (...) ist es mir wichtig, dass es zu mir passt, deswegen hab ich das Angebot von Taylor Swift abgelehnt", so der 44-Jährige.

Sein "Nein" gelte allerdings nicht für immer. "Ich bereue selten was in meinem beruflichen Leben. Die Chance wird auch nochmal kommen, und ich hab nicht für immer abgesagt", deutete Tino Piontek an.

2023 gewann der Dresdner seinen ersten Grammy in der Kategorie "Best Remix Recording" und nahm die bekannte Trophäe auch persönlich in Los Angeles in Empfang.