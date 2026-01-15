Drogen- und Alkoholproblem: Nico Legat lernte seine Freundin in der Psychiatrie kennen
Köln - Nico Legat (27) ist zurück im Reality-TV! Für den 27-Jährigen geht es endlich wieder bergauf - auch dank seiner neuen Freundin.
Für ihn und seine Laura war die Premiere der neuen "Couple Challenge"-Staffel der erste gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich.
"Wir haben uns in meiner schwersten Phase kennengelernt", erzählt Nico TAG24.
Weil er ein schweres Drogen- und Alkoholproblem hatte, suchte er sich Hilfe, ließ sich in eine Psychiatrie einweisen. "Dann bin ich auf die private Station gekommen und da war sie dann gerade am Arbeiten." Er war ihr Patient.
Der 27-Jährige wirkt aufgeräumt, glücklich. "Sie hat mich halt in der schwersten Phase lieben und schätzen gelernt. Und so sind wir den Weg auch gemeinsam gegangen, und das ist das Schöne."
Ganze vier Monate verbrachte er in der Einrichtung. "Ich bin seit über neun Monaten jetzt clean und trocken. Ich rauche nicht mal mehr. Ich kann es einfach nur jedem, gerade im Reality sagen, holt euch jetzt Hilfe, weil es gibt viele, die solche Probleme haben."
Nico Legat in neuem Format mit seinem Vater: "Das wird natürlich auch knallen"
Für seine Freundin, die vor dem gemeinsamen Auftritt sehr aufgeregt war, ist die Aufmerksamkeit noch komplettes Neuland. "Aber Nico hat mir immer gesagt, alles gut, ich bin da, wir schaffen das", so Laura.
Mit den Reality-Shows will der Sohn von Thorsten Legat (57) nicht aufhören. Gemeinsam mit seinem Vater war er zuletzt bei "Prominent verwandt". "Wir sind zwei riesen Alphas. Das wird natürlich auch knallen", gibt er bereits einen kleinen Einblick.
Ob der ehemalige "Temptation Island"-Teilnehmer mit seiner neuen Freundin in ein Format gehen würde? "Jetzt gerade eher noch nicht, wir machen langsam und schauen mal, ob das überhaupt was für mich wäre", ist sich Laura noch unsicher.
Als Nächstes wollen die beiden zusammenziehen, möchten aber auch da nichts überstürzen.
Für den Ex-"Temptation Island"-Teilnehmer steht allerdings fest: "Ich sage mal so, Nico Legat gehört zum Reality wie kein anderer."
