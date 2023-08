DSDS-Sieger Alexander Klaws zeigt seltenes Foto! Sohn Lenny wird eingeschult

Hamburg - Er ist stolz wie Oskar! DSDS -Sieger Alexander Klaws (39) steht derzeit als Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg auf der Bühne, privat erlebte er ein weiteres Highlight.

Alexander Klaws (39) und seine Frau Nadja könnten nicht stolzer sein. © Georg Wendt/dpa

Wie der Sänger am Mittwoch auf seinem Instagram-Kanal zeigte, wurde sein ältester Sohn eingeschult. Der 39-Jährige konnte es kaum fassen, wie schnell die Zeit vergeht.

Klaws teilte in seinem Beitrag drei Bilder - eines mit Sohn Lenny (6) und einer Schultüte in Form eines Rennwagens in der Hand, eines mit einer Tafel und der Aufschrift "Mein 1. Schultag" und eines mit Schulranzen auf dem Fahrrad.

"Dann ist er plötzlich da... der 1. Schultag! Unfassbar", zeigte sich der Musiker erstaunt, wie schnell der kleine Mann schon groß geworden ist.

"Erfüllt mit Liebe und Stolz, fängt für dich ein neuer Lebensabschnitt an. Gerade erst hast du noch in meine rechte Hand gepasst, und demnächst erklärst du mir schon das Leben", fuhr der stolze Papa fort.

Anschließend gratulierte Klaws allen "Ersties" und wünschte ihnen einen tollen Schulstart.