"DSDS"-Star "Big N" landet während Urlaub im Knast - Schläge bei seiner Verhaftung!

Ex-"DSDS"-Kandidat Nikolaos Simediriadis (24) aka "Big N" saß insgesamt 17 Stunden lang in U-Haft. © Bildmontage: Instagram/bign_official (Screenshots)

Von der Überholspur in den Knast, so lautet die Überschrift für die vergangenen 365 Tage im Leben des gebürtigen Nordrhein-Westfalen. Ausgerechnet in seinem Urlaub landete der Musiker jetzt hinter schwedischen Gardinen, aber in Nordmazedonien!

Wie der 24-Jährige jetzt im Interview mit "Bild" verriet, wurde er in der Nacht zu Dienstag von den örtlichen Behörden aufgegriffen, als er die Grenze nach Griechenland passieren wollte. Und die Fahnder wurden tatsächlich fündig!

"Die Beamten hatten einen Drogenhund. Der hat angeschlagen, weil ich Marihuana dabeihatte. Ich wurde sofort festgenommen. Da waren die nicht zimperlich, haben mir einen Schlag ins Gesicht verpasst", berichtete der Castingshow-Teilnehmer.

Insgesamt 150 Gramm der Droge hatte "Big N" auf seiner Taxi-Fahrt zu Freunden nach Thessaloniki im Gepäck. Seine Begründung: "Ich bin Cannabis-Patient, habe dazu auch einen Patientenpass. Das hilft mir gegen Depressionen und Angstzustände."

Unter diesen leide er, seit er vor einigen Jahren seinen Militärdienst in Griechenland ableisten musste. Da man in Deutschland 25 Gramm Marihuana für den Eigenkonsum mitführen darf, habe er sich keine Sorgen gemacht.