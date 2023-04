DSDS-Star Menderes auf Promo-Tour durch Sachsen, doch eine verschläft die ganze Aufregung

Torgau/Grimma - Menderes (38) rockt Sachsen : Zum Auftakt seiner Promotion-Tour durch den Freistaat machte der "Superstar" mit Kultstatus am Dienstag in Torgau und Grimma Halt. Hunderte Menschen kamen, lauschten und knipsten sich beinahe die Finger wund.

Zahlreiche Menschen kamen am Dienstag nach Torgau, um Menderes Bagci (38) singen zu hören. © Lutz Brose

Menderes Bagci erging es ähnlich, musste er doch zig Autogramme schreiben. Obwohl fette Bässe durch das PEP-Einkaufszentrum in Torgau hallten, hat eine den Superstar komplett verschlafen.

Adeline Schmidt, Mutter der dreijährigen Luna, war mit einer Freundin zum Auftritt der DSDS-Legende gekommen. Die Torgauerin ließ sich zuerst von den Hits aus dem Album "Sieger der Herzen" einstimmen, stand anschließend in der Schlange, um sich Autogramm und Selfie abzuholen.

Bei den meisten Fans schlugen dabei die Herzen etwas höher. Nur die kleine Luna war aller Aufregung um sie herum zum Trotz im Tiefschlaf versunken.

Am heutigen Mittwoch gibt Menderes um 15 Uhr im Weißeritzpark in Freital und um 18 Uhr in der Altmarktgalerie Dresden noch einmal Autogramme.