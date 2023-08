DSDS-Star nimmt 40 Kilogramm ab und will jetzt für Heidi Klum modeln

Köln/Frankfurt - Aytug Gün (35) ist kaum wiederzuerkennen! Der ehemalige DSDS-Kandidat hat in gerade einmal sieben Monaten sagenhafte 40 Kilogramm abgenommen. Jetzt will er zurück ins Rampenlicht!

Aytug Gün (35) hat in neun Monaten satte 40 Kilogramm an Körpergewicht verloren. © Bildmontage: Instagram/aytugguen_official (Screenshots)

Im Casting von "Deutschland sucht den Superstar" 2016 überzeugt der heute 35-Jährige die Jury rund um Poptitan Dieter Bohlen (69) mit seiner Performance zu Ricky Martins "Livin' La Vida Loca". Seine Reise endete damals erst in den Liveshows.

Trotz seines großen Talents wurde es anschließend schnell wieder still um den gebürtigen Nordrhein-Westfalen. Aytug kehrte in seinen alten Beruf zurück und kümmerte sich um das Wohlergehen der Kinder in seiner Einrichtung.

Der Traum von der großen Bühne ließ den 35-Jährigen aber nie los. Doch sein Körper stand ihm im Weg. Satte 116 Kilogramm brachte der Musiker zu Beginn des Jahres auf die Waage. Er fühlte sich schlichtweg nicht mehr wohl in seiner Haut.

Aytug wollte etwas verändern, also fasste er den Entschluss, sich in der Türkei einer Magenverkleinerung zu unterziehen. Der Eingriff verfehlte seine Wirkung nicht. Bereits nach neun Wochen hatte er 22 Kilo weniger auf den Rippen.

Mittlerweile hat er knapp das doppelte abgenommen und sein absolutes Wunschgewicht von 77 Kilogramm erreicht.