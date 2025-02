Dunkle Zeiten hinter sich: So haben Valentin und Renata Lusin die Fehlgeburten verarbeitet

Zudem versuche das Ehepaar, trotz des ganzen Trubels, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. Und auch das gemeinsame Schreiben habe zum Glück beigetragen. "Das Buch zu schreiben, war wie eine Paartherapie für uns", wie Renata erklärt.

Mittlerweile sind Renata und Valentin seit fast 22 Jahren zusammen. Durch die Geburt ihrer Tochter Stella ist ihr Glück jetzt perfekt. Dass die beiden bereits so lange ein Paar sind, liege vor allem daran, dass jeder dem Partner so viel Respekt gegenüber zeige.

Mittlerweile hat das Paar eine kleine Tochter. © Instagram/valentinlusin (Screenshot)

Zudem haben die beiden auch über ihre zukünftige "Let's Dance"-Karriere gesprochen. Vor allem Renata habe Angst, "dass andere Tänzerinnen meinen Platz einnehmen".

Auch deshalb habe sie nach der Geburt ihrer Tochter einen enormen Druck verspürt, wieder zu alter Form zu kommen. "Sowohl Renata als auch ich sind es unser Leben lang gewohnt, uns mit Leistung zu messen." Der Vergleich mit anderen gehöre dazu, erklärt Ehemann Valentin dazu.

Am Ende sage immer jemand, dass man besser tanze, besser aussehe und schlussendlich auch besser ist.

Was für Außenstehende vielleicht "brutal" klingt, sei für die beiden ganz normal: "Das kennen wir."

Wie gut sie nach ihrer Babypause in Form ist, will Renata den Fans bald schon wieder beweisen. Denn am 21. Februar startet die neue "Let's Dance"-Staffel.