"ECHT - Unsere Jugend.": Kim Frank zeigt unveröffentlichtes Videomaterial einer wilden Zeit

Flensburg - "Du trägst keine Liebe in dir", "Weinst du" und das Rio-Reiser- Cover "Junimond" dürfte Kinder der 80er/90er Jahre wieder in ihre Jugend zurückkatapultieren, sobald sie die Songs hören. Hinter den Hits steckt die Flensburger Band "Echt", die in ihren Teenagerjahren die Charts stürmte und dabei das ein oder andere Teeniherz eroberte. Ab Donnerstag zeigt die ARD-Mediathek eine dreiteilige Dokumentation der einstigen Schülerband mit bislang unveröffentlichtem Videomaterial: " ECHT – Unsere Jugend. Erzählt von Kim Frank".

Die Dokumentation zeigt das Leben der fünf Flensburger. © SWR/Echt

Erfahren wird der Zuschauer intime Details aus einer wilden Zeit. Der Trailer? Vielversprechend. Hysterie, Freundschaft, Liebe, Flaschenwürfe bei einem Konzert, Exzess ...

"Ich wollte ehrlich sein, nichts Unangenehmes auslassen", so Kim Frank im Stern-Interview.

2002 trennte sich die Band nach rund acht gemeinsamen Jahren.

Laut "Bild" spielte dabei auch die ehemalige Viva-Moderatorin Enie van de Meiklokjes (49) eine Rolle, mit der Kim zwischenzeitlich liiert war. So zitiert das Blatt den Sänger aus der Doku: "So wichtig meine Beziehung mit Enie für mich war, meine erste große Liebe, sollte mich von den wichtigsten Menschen in meinem Leben entfernen. Was überhaupt nicht an Enie lag, die Jungs mochten sie sehr."

Aber: "Ich glaube, meine Beziehung mit Enie war der Anfang vom Ende von Echt."

Als die beiden miteinander anbandelten, war Kim 17, Enie 25 Jahre alt. Damals titelte die "Bravo" passend zum gleichnamigen Echt-Klassiker "Kim liebt Enie - Wir haben's getan".

Kim Frank arbeitet heute als Regisseur und Autor, Gunnar Astrup (41) ist Direktor des Hamburger Radiosenders "Ahoy", Florian Sump (42) gründete 2012 die Band "Deine Freunde", Kai Fischer (43) und Andreas Puffpaff (42) haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.