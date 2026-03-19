Eric Stehfest rechnet mit Ex-Frau Edith ab: "Ich habe die Hölle erlebt"

Berlin - Nach dem Interview von Edith Stehfest (30), in dem sie über die Trennung von Eric Stehfest und ein mögliches Liebescomeback sprach, meldet sich nun der 36-Jährige selbst zu Wort.

Eric Stehfest (36) spricht darüber, wie er die Trennung von Edith Stehfest (30) verarbeitet. (Archivfoto) © imago/Panama Pictures

Im Gespräch mit YouTuber Ramon Wagner schildert Eric Stehfest seine Sicht auf die Trennung – und wie schwer die gemeinsame Zeit für ihn war.

"Ich habe die Hölle erlebt", sagt Eric über die letzten Monate, die er noch mit Edith zusammenlebte. Das letzte Jahr habe ihn in ein tiefes Loch gestürzt, aus dem er zunächst keinen Ausweg sah. Viele Ängste hätten ihn eingeholt, weil er wusste, dass er Edith verliere würde, so der ehemalige GZSZ-Schauspieler.

Eric wirft in dem Interview seiner Ex-Frau vor, sich in eine Opferrolle zu begeben, und erklärte, dass vieles was die Ex-Dschungelcamperin über die Trennung sagte, nicht stimmt.

Der 36-Jährige betonte, dass er ihr ein "unfassbares Leben" ermöglicht habe und sie es besser getroffen habe als viele andere Mütter, die ohne Haushaltshilfe auskommen müssen.