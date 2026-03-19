Eric Stehfest rechnet mit Ex-Frau Edith ab: "Ich habe die Hölle erlebt"
Berlin - Nach dem Interview von Edith Stehfest (30), in dem sie über die Trennung von Eric Stehfest und ein mögliches Liebescomeback sprach, meldet sich nun der 36-Jährige selbst zu Wort.
Im Gespräch mit YouTuber Ramon Wagner schildert Eric Stehfest seine Sicht auf die Trennung – und wie schwer die gemeinsame Zeit für ihn war.
"Ich habe die Hölle erlebt", sagt Eric über die letzten Monate, die er noch mit Edith zusammenlebte. Das letzte Jahr habe ihn in ein tiefes Loch gestürzt, aus dem er zunächst keinen Ausweg sah. Viele Ängste hätten ihn eingeholt, weil er wusste, dass er Edith verliere würde, so der ehemalige GZSZ-Schauspieler.
Eric wirft in dem Interview seiner Ex-Frau vor, sich in eine Opferrolle zu begeben, und erklärte, dass vieles was die Ex-Dschungelcamperin über die Trennung sagte, nicht stimmt.
Der 36-Jährige betonte, dass er ihr ein "unfassbares Leben" ermöglicht habe und sie es besser getroffen habe als viele andere Mütter, die ohne Haushaltshilfe auskommen müssen.
Bei "Promis unter Palmen" wollte Eric für die Beziehung "das Ruder noch rumreißen"
Schon während der gemeinsamen Zeit bei der Reality-Show "Promis unter Palmen" geriet die Beziehung ins Wanken. Trotzdem gab der TV-Star die Hoffnung nicht auf. Er wollte "das Ruder noch rumreißen" und sah in der Teamarbeit auch Chancen auf den Gewinn der Show. "Finanziell ist einiges schiefgelaufen" – das Geld hätten beide gut gebrauchen können, erklärt er.
Heute konzentriert sich Eric auf sich selbst und seine Rolle als alleinerziehender Vater. Weniger Kontakt zu der Mutter seiner beiden Kinder hätte ihm geholfen, wieder Stabilität zu finden. Seine wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit sei gewesen, sich selbst an erste Stelle zu setzen.
Für die Zukunft hofft Eric, wieder gemeinsam mit Edith als DJs aufzulegen – als Künstler hätten sie immer gut funktioniert.
Titelfoto: imago/Panama Pictures