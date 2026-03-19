Skurrile Verehrer: Dafür kassiert Sidos Ex Georgina Stumpf Geld von fremden Männern

Berlin - In der aktuellen Folge des RTL+ ‑Podcasts "The Real Ex-Wives" gewähren die beiden Moderatorinnen und Ex-Partnerinnen von Rapper Sido (45), Charlotte Würdig (46) und Georgina Stumpf (36), erneut intime Einblicke in ihr Leben.

Im Podcast spricht Georgina Stumpf (36) regelmäßig über ihre Erfahrungen mit Männern. © Screenshot/Instagram/giageorgina

Diesmal ging es um ungewöhnliche "Investitionen" von Georginas Verehrern: Einer von ihnen schickt der Mutter von Sidos Tochter regelmäßig Geld per PayPal, damit sie sich die Nägel machen lässt – dafür bekommt der Maniküre-Sponsor Fotos oder Videos ihrer frisch lackierten Hände und Füße.

"Wenn ich mich länger nicht melde, schreibt er: 'Warst du schon beim Nägeln machen?'", erzählt die 36-Jährige im Podcast.

Doch ein anderer Mann geht noch einen Schritt weiter: Er möchte Georgina regelrecht anbeten. Für ihn sei das eine Art Meditation – an einem selbstgebauten Altar würde er ein Foto von ihr vergöttern.

Über den Preis wurde noch nicht verhandelt, doch üblich seien nach Angaben des Friedenssuchenden etwa 30 bis 50 Euro pro Monat.

Charlotte findet das zu wenig und setzt die Messlatte höher: "Nicht 50 Euro dafür, dass er dich anbeten darf. 140 Euro wären mein Minimum."