Skurrile Verehrer: Dafür kassiert Sidos Ex Georgina Stumpf Geld von fremden Männern
Berlin - In der aktuellen Folge des RTL+‑Podcasts "The Real Ex-Wives" gewähren die beiden Moderatorinnen und Ex-Partnerinnen von Rapper Sido (45), Charlotte Würdig (46) und Georgina Stumpf (36), erneut intime Einblicke in ihr Leben.
Diesmal ging es um ungewöhnliche "Investitionen" von Georginas Verehrern: Einer von ihnen schickt der Mutter von Sidos Tochter regelmäßig Geld per PayPal, damit sie sich die Nägel machen lässt – dafür bekommt der Maniküre-Sponsor Fotos oder Videos ihrer frisch lackierten Hände und Füße.
"Wenn ich mich länger nicht melde, schreibt er: 'Warst du schon beim Nägeln machen?'", erzählt die 36-Jährige im Podcast.
Doch ein anderer Mann geht noch einen Schritt weiter: Er möchte Georgina regelrecht anbeten. Für ihn sei das eine Art Meditation – an einem selbstgebauten Altar würde er ein Foto von ihr vergöttern.
Über den Preis wurde noch nicht verhandelt, doch üblich seien nach Angaben des Friedenssuchenden etwa 30 bis 50 Euro pro Monat.
Charlotte findet das zu wenig und setzt die Messlatte höher: "Nicht 50 Euro dafür, dass er dich anbeten darf. 140 Euro wären mein Minimum."
Ritual soll Georgina vor negativen Energien schützen
Doch Sicherheit geht vor: Bevor Georgina überhaupt auf solche Angebote eingeht, ließ sich die Podcasterin vorsorglich von einer Expertin mit einem Schutzritual absichern, um mögliche negative Energien des Fetischisten abzuwehren.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen will sie sich vorerst nicht auf den Deal einlassen – auch wenn ähnliche skurrile Nachrichten sicher nicht lange auf sich warten lassen werden.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/giageorgina