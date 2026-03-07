Schmerzhaftes Ehe-Aus mit Ex-Bundesliga-Star: Jetzt packt Laura Wontorra aus

Köln - Knapp dreieinhalb Jahre nach der Trennung hat Laura Wontorra (37) jetzt über ihre Ehe mit Ex-Fußballstar Simon Zoller (34) ausgepackt.

Laura Wontorra (37) ist in den vergangenen Jahren so etwas wie die RTL-Allzweckwaffe für Show-Moderationen geworden. © Hannes P. Albert/dpa

"Natürlich war das ein Scheitern - und es hat wehgetan", gesteht die RTL-Moderatorin offen und ehrlich in einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift "Gala". Allerdings blickt die 37-Jährige heute auch sehr reflektiert auf diesen prägenden Abschnitt in ihrem Leben zurück.

Wontorra und Zoller lernten sich 2014 bei einem Spiel des 1. FC Kaiserslautern kennen. Sie war damals als Reporterin für Sport1 im Einsatz, er stand für die Pfälzer auf dem grünen Rasen. Zwei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken.

Im November 2022 gaben beide ihre Trennung bekannt. Einige Monate später folgte die Scheidung. Zoller ist mittlerweile schon zum zweiten Mal vor den Traualtar getreten - mit einer Rechtsanwältin.

Als Niederlage möchte Laura ihre gescheiterte Ehe mit dem Ex-Stürmer, der in der 1. und 2. Liga unter anderem auch für den VfL Bochum und 1. FC Köln auf Torejagd ging, aber nicht verbuchen - ganz im Gegenteil.

"Das hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin", stellt sie mit Nachdruck klar. Für Bitterkeit ist in ihren Erinnerungen deshalb auch gar kein Platz.