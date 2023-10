Ehe-Enthüllungen von Jada: Kinder wollen Privatsphäre, auch für Vater Will Smith

Los Angeles (USA) - Während Jada Pinkett Smith (52) die Ehe mit Will Smith (55) offenlegt, um für ihre Memoiren "Worthy" zu werben, wünschen sich die gemeinsamen Kinder Willow (22) und Jaden Smith (25) mehr Privatsphäre - vor allem für ihren Vater, der in letzter Zeit wohl viel durchmachte.

Will versuche, "sich nicht von Außengeräuschen beeinflussen zu lassen", so die Insider-Quelle. Dabei hänge er aber offenbar noch an Jada Pinkett-Smith. Verständlich, wenn man bedenkt, dass beide seit Jahrzehnten verheiratet sind.

V.l.n.r.: Trey Smith (30), Smiths Sohn aus erster Ehe, Willow Smith, Jaden Smith, Will Smith, und Jada Pinkett Smith: Noch vor wenigen Wochen gaukelten sie allen eine heile Familie vor. © MICHAEL TRAN / AFP

"Will liebt Jada und hat das Gefühl, dass er ihr immer den Rücken freihielt und das auch in Zukunft immer tun wird", sagte der Insider. "Er hat versucht, sie zu unterstützen und gleichzeitig auf sich selbst achtzugeben."

Seit 1997 sind Will und Jada verheiratet, wobei beide die vergangenen paar Jahre offenbar getrennt verbracht haben.

"Wenn man mehr als die Hälfte seines Lebens mit jemandem zusammen war, stellt sich eine Art emotionale Blindheit ein. Und man kann allzu leicht die Sensibilität für seine verborgenen Nuancen und subtilen Schönheiten verlieren", schrieb der "I Am Legend"-Star in einer E-Mail an die New York Times, in der er zu den Äußerungen von Jada Pinkett Stellung bezog.

Die "G. I. Jane"-Darstellerin gab ihrerseits an: "Jetzt … befinden wir uns in einem tiefen, heilenden Raum. Und wir konzentrieren uns wirklich darauf, die Beziehung zwischen uns zu heilen. … Wir arbeiten sehr hart daran, unsere Beziehung zusammenzubringen."