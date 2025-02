Er wurde sogar schon auf einer Dating-App gesichtet: Alles aus bei Detlef D! Soost und seiner Kate?

Detlef D! Soost (53) und Ehefrau Kate Hall (41) befinden sich in einer Liebeskrise. (Archivbild) © IMAGO / Photopress Müller

Der frühere "Popstars"-Juror und die dänische Sängerin gehen schon seit 16 Jahren gemeinsam durchs Leben. Aus ihrer Ehe ging Tochter Ayana (15) hervor. Noch vor Kurzem standen die beiden zusammen bei "Schlag den Star" auf der Bühne, im vergangenen Jahr feuerte Kate ihren Detlef bei "Let's Dance" an.

Doch nun kriselt es offenbar bei dem Powercouple - und zwar so richtig! Die Bild berichtet am späten Montagnachmittag von Trennungsgerüchten, will erfahren haben, dass Kate bereits aus der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Mitte ausgezogen sein soll. Seit Beginn des Jahres sollen die beiden getrennte Wege gehen.

Brisant: Auf der Promi-Dating-App Rays wurde sogar schon ein Profil von Detlef D! Soost entdeckt. Schaut er sich etwa nach einer Nachfolgerin für seine Ehefrau um?

Ganz so weit scheint die Krise der beiden dann doch nicht zu gehen: "Da hat es ein Freund zu gut mit mir gemeint und so ein Profil erstellt", beteuert der 53-Jährige gegenüber der Bild. "Aber sowas brauche ich nicht, er hat es wieder gelöscht."