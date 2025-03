Autsch! Ekaterina Leonova musste nach Raab-Besuch medizinisch behandelt werden

Dabei schleuderte der Erfinder der Wok-Weltmeisterschaft seine Tanzpartnerin so sehr durch die Gegend, dass ihre Nackenmuskulatur überstrapaziert wurde. Ekat offenbarte: "Nach diesen Stefan-Raab-Moves brauchte ich den Physiotherapeuten!"

Kaum hatten die beiden ihre Tanzhaltung eingenommen, ließ Raab sein "Opfer" so schnell auch nicht mehr los. Was folgte, war jedoch keine Rumba, sondern eher eine Art Freestyle-Tango, wie ein kurzer Clip auf RTL.de zeigt.

Auch Ekat konnte sich der "Attacke" des gelernten Metzgers nicht entziehen. "Er hat uns komplett überrascht. Ich saß gerade in der Maske, als er hereinkam. Er wollte unbedingt Rumba tanzen", erklärte sie gegenüber BILD .

Der Entertainer besuchte am Freitag nicht nur die Live-Show am Abend, sondern machte bereits tagsüber die Garderoben und Maskenräume der Protagonisten unsicher, um neues Material für seine eigene Show zu drehen.

Entertainer Stefan Raab (58) ist dank eines Multi-Millionen-Deals derzeit in diversen RTL-Formaten omnipräsent. © Rolf Vennenbernd/dpa

Für die gebürtige Russin steht fest: Raab ist ein ziemlich wilder Tänzer. "Der Mann hat Power, wenn der mal bei 'Let's Dance' mitmacht, dann wird nur einer von beiden überleben – entweder er oder seine Tanzpartnerin", scherzte sie.

Auf ihre Performance am Abend hatte die schmerzhafte Comedy-Einlage glücklicherweise keinen Einfluss. Für ihren feurigen Paso Doble mit Promi-Spross Diego Pooth (21) räumte Ekat passable 21 Jury-Punkte ab. Das reichte am Ende für den sicheren Einzug in Runde vier.

Und Raab? Der überbrachte kurz vor Mitternacht noch den goldenen Umschlag mit dem Promi-Namen, der die Show als Dritter verlassen musste. Zuvor war der 58-Jährige aber erst noch von Profi-Teilnehmerin Patricija Ionel (30) zu einer kleinen Tanz-Einlage genötigt worden.

Alle Details und Bilder rund um die Backstage-Performance mit "General Ekat" gibt es wohl am kommenden Mittwoch, ab 20.15 Uhr, in Raabs Show "Du gewinnst hier nicht die Million!" bei RTL oder schon vorab auf RTL+ zu sehen.