Ekaterina Leonova lüftet Hotel-Geheimnis: Mit diesem "Let's Dance"-Star hat sie die Nacht verbracht

Ekaterina Leonova (36) und Alexandru Ionel (28) schafften es bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge nicht unter die besten drei Paare. © Henning Kaiser/dpa

Am gestrigen Freitagabend hatte Ekat mit ihrem zugelosten Tanzpartner Alexandru Ionel (28) noch eine heiße Performance inklusive Beinahe-Kuss vor laufenden Kameras aufs Parkett gelegt.

Für den Profi-Challenge-Sieg reichte es letztendlich zwar nicht, dennoch blickt die gebürtige Russin durchweg positiv und auch ein bisschen wehmütig auf ihre "Let's Dance"-Zeit zurück.

"Was für eine Show war das gestern, so viele tolle Auftritte, ich bin selber begeistert", meldete sich Ekat am Morgen danach aus ihrem Hotelzimmer bei ihren knapp 300.000 Followern. Sie hätten ganz viele wunderschöne Nachrichten von Fans erreicht, für die sie sich bedanken wolle.

Und auch für ihren letzten Tanzpartner fand sie lobende Worte: "Ganz lieben Dank an Alex, wir waren ein Super-Team und es hat einfach Spaß gemacht, mitzumachen. Es ist irgendwie auch schade, dass das die letzte Show war."

"Ich find's auch schade!", meldete sich in diesem Moment eine Stimme aus dem Hintergrund. Ein Kameraschwenk verriet, wer da in Ekats Bett liegend seine Meinung kundtat...