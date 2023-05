Trotz "Let's Dance"-Aus: Ekaterina Leonova und Timon Krause weiter zusammen unterwegs

Köln – Neun Wochen lang haben sie fast täglich miteinander trainiert, am Ende reichte es "nur" für Platz 4: Ihr "Let's Dance"-Aus im Halbfinale bedeutet für Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (36) jedoch nicht, dass sie ab sofort getrennte Wege gehen - im Gegenteil.

Wer nun aber glaubt, die gemeinsame Geschichte von "Team TiKat" sei damit auserzählt, liegt falsch. So sind Timon und Ekat (zumindest vorerst) weiterhin zusammen unterwegs.

Zuletzt verfolgten die beiden sogar ein skurriles Vorhaben: "Falls wir es ins Finale schaffen sollten, wollten wir das erste Tanzpaar in der ' Let's Dance '-Geschichte sein, dass es schafft, nie 30 Punkte zu kriegen", offenbarte Timon mit einer großen Portion Galgenhumor.

"30 Punkte waren für uns nicht erreichbar. Wie so ein Regenbogen, der sich immer weiter wegbewegt", gestanden der Mentalist und die Profitänzerin.

Am Tag nach ihrem Show-Exit meldete sich das "Team TiKat" in einer Instagram-Story bei seinen Fans. Die größte Enttäuschung war zu diesem Zeitpunkt bereits überwunden und das Tanz-Traumpaar konnte seine eigene Leistung rückblickend realistisch einschätzen.

Am Wochenende trafen sich Timon und Ekat zum gemeinsamen Frühstück in einem Kölner Hotel. © Montage: Instagram/Screenshot/Ekaterina Leonova

"Tatsächlich bleiben wir bis zum Finale in Köln", verriet Ekat und nannte auch den Grund: "Am Montagabend fangen schon die Proben für das Finale an."

Darin wird es ein Wiedersehen mit allen ausgeschiedenen Paaren geben, die nicht mehr die Chance auf den Titel "Dancing Star 2023" haben. Dabei dürfen die Duos noch ein letztes Mal zusammen übers Tanzparkett schweben und sich Applaus von den Zuschauern abholen - das gilt auch für Timon und Ekat.

Die beiden werden also auch in der kommenden Woche noch miteinander trainieren, dann jedoch ganz ohne Leistungsdruck. Um Punkte und Weiterkommen geht es immerhin nicht mehr für sie.

In erster Linie wolle sie nun Kraft tanken, erklärte Ekat zum Abschluss der anstrengenden Zeit. Und auch Timon hat private Pläne für seinen restlichen Aufenthalt in Köln: "Meine Familie kommt hier aus der Ecke, die gehe ich besuchen."