Ekaterina Leonova schwer verliebt: Läuten bald die Hochzeitsglocken?
Hamburg/Brühl - Jahrelang galt Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" als Verführung auf zwei Beinen. Kaum eine Staffel verging ohne Turtelgerüchte. Jetzt schwebt die 38-Jährige tatsächlich auf Wolke sieben - und das nicht zu knapp!
Mit ihrem Partner Ilya Viarmenich scheint die gebürtige Russin das große Los gezogen zu haben. Die beiden lernten sich 2024 bei der "Fantissima"-Show in einem Freizeitpark nahe Köln kennen. Dort arbeitet der 32-Jährige als Tänzer und Choreograf.
Als "Ekat" damals das Event im "Phantasialand" besuchte, soll es zwischen ihnen gefunkt haben. Dass sie sich mit Ilya in einer festen Beziehung befindet, machte der RTL-Star jedoch erst am Valentinstag des vergangenen Jahres öffentlich.
Derzeit richtet sich das Paar sein neu gekauftes Traumhaus in Brühl ein. So rasant wie diese Liebe verläuft, scheint es wohl nur eine Frage der Zeit zu sein, bis bei den beiden die Hochzeitsglocken läuten, oder? "Wir haben genug Zeit", sagt Leonova.
Bei einem Dinner-Event zur Einführung der "Bridgerton"-Kollektion von Deichmann in Hamburg erklärte die frühere "Miss Wolgograd" gegenüber "spot on news", dass der Antrag von Ilya kommen müsse. "Ich würde keinen Heiratsantrag machen", stellte sie klar.
"Ekat" beschreibt sich in dem Interview selbst als "kleine Romantikerin". Schon als Kind habe sie Gedichte verfasst. Mit acht Jahren begann die Profisportlerin zudem damit, ein Liebesbuch zu schreiben, welches sie bis zu ihrem 25. Lebensjahr fortführte.
Ekaterina Leonova schwärmt: "Der erste Ort, an dem ich wirklich ankomme!"
Natürlich ist darin auch so manche Enttäuschung dokumentiert. Trotzdem habe sie die Hoffnung auf ihren Märchenprinzen nie verloren. "Auch wenn ich manchmal von der Liebe sehr verletzt war. Aber trotzdem habe ich nicht aufgegeben", so Leonova.
Bis das gemeinsame Liebesnest mit ihrem Ilya fertig ist, dauert es leider noch eine ganze Weile. Ihre Bleibe in München hat "Ekat" zwar bereits geräumt, ein Einzug in die neue Traumvilla wird sich aber wohl noch bis Juni hinauszögern.
"Das Haus braucht einige Arbeiten. Wir möchten es so gestalten, dass wir uns rundum wohlfühlen", betonte die vierfache "Let's Dance"-Siegerin. Während sie ab dem 27. Februar wieder für die RTL-Show im Einsatz ist, gehen die Umbauten weiter.
Dazu erklärte die Beauty lachend: "Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn manches ohne mich läuft." Die Vorfreude auf ihr erstes Eigenheim ist derweil riesengroß: "Ich hatte noch nie ein Haus oder eine eigene Wohnung - das ist für mich der erste Ort, an dem ich wirklich ankomme."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa