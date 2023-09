Fan fragt nach getragenen Socken: Das sagt "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova

München - Nach ihrem überraschenden Tränen-Statement äußert sich Ekaterina Leonova (36) jetzt erneut im Netz zu ihrer aktuellen Situation. Für Aufmunterung sorgt der Brief eines Fans!

"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova (36) geht es nach ihrem emotionalen Stimmungstief wieder etwas besser. © Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)

Vor wenigen Tagen versetzte die beliebte "Let's Dance"-Profitänzerin ihre Community in große Sorge. Mit Wasser in den Augen schluchzte sie in ihrer Instagram-Story: "Ich weiß, ich sehe scheiße aus." Der Grund dafür sei aber keine Krankheit.

"Es sind Schmerzen, gegen die keine Medikamente helfen", betonte die gebürtige Russin und deutete damit wohl an, dass es sich womöglich um seelischen Herzschmerz handeln könnte. Was genau vorgefallen ist, ließ sie aber offen.

Inzwischen kann die 36-Jährige immerhin schon wieder lächeln, wie ihre aktuellen Sequenzen auf der Social-Media-Plattform beweisen. "Immer noch kaputt, aber mir geht's viel besser", lässt sie ihre Follower darin wissen.

In einer persönlichen Ansprache bedankt sie sich zudem für die lieben Worte und Nachrichten in den vergangenen Tagen. "Drei Tage alleine zu Hause haben gutgetan, um die ganze Situation zu akzeptieren, wie sie ist", erklärt Ekat. Details nennt sie erneut keine.

Um wieder auf positivere Gedanken zu kommen, half dem TV-Star auch die Rückendeckung der Fans. "Eure Post macht gute Laune", freut sich die Wahl-Münchenerin, während sie einen Stapel Briefe vor sich auf dem Tisch präsentiert.