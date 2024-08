Heiße Dessous-Fotos: Hier lässt Ekaterina Leonova die Hüllen fallen!

Köln - So freizügig präsentiert sich Ekaterina Leonova (37) nur selten: Am Tag der Unterwäsche ließ die attraktive " Let's Dance "-Tänzerin tatsächlich die Hüllen fallen!

Ekaterina Leonova (37) zählt zweifelsohne zu den attraktivsten Tänzerinnen im "Let's Dance"-Kosmos. © Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)

Insgesamt dreimal konnte die gebürtige Russin im Rahmen der RTL-Show bereits den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Die 37-Jährige zählt zu den beliebtesten Gesichtern des Formats. Jetzt sorgt Ekat aber auch abseits des Parketts für Furore.

Auf Instagram teilte die Drittplatzierte der vergangenen Staffel zwei heiße Aufnahmen mit ihrer Community. Mehr als ein verführerisches Dessous-Set trägt die TV-Bekanntheit dabei nicht an ihrem durchtrainierten Traumbody.

Während sich Ekat auf dem einen Bild mit geschlossenen Augen auf einem Sofa rekelt, streckt sie auf dem anderen vergnügt die Arme in die Höhe. Ein strahlendes Lächeln in ihrem Gesicht unterstreicht, dass sich die Wahl-Münchenerin in ihrem Körper pudelwohl fühlt.

"Für viele Frauen ist die richtige Unterwäsche mehr als nur ein Kleidungsstück – sie ist ein Ausdruck von Selbstbewusstsein und Individualität", schreibt Leonova zu den Fotos, die im Rahmen eines Kampagnen-Shootings für eine bekannte Wäschefirma entstanden sind.

Weiter erklärt die Brünette in der Caption: "Egal ob klassisch, sportlich oder verführerisch, die perfekte Unterwäsche unterstützt uns, lässt uns gut aussehen und fühlen - unsere Auswahl spiegelt unsere Persönlichkeit wider!"