Irre Klausel! Wird "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova zwangsverheiratet?

In ihrer Story gab Ekaterina jetzt allerdings eine Anekdote zum Besten, mit der so wohl niemand gerechnet hätte. Denn neben diversen Freizeitaktivitäten stand auch ein Termin beim Notar auf dem Urlaubsprogramm.

Derzeit genießt "Ekat" in ihrer Heimat Russland eine Auszeit von den Schlagzeilen rund um ihre Person. Gemeinsam mit ihren engsten Familienmitgliedern verbringt die 36-Jährige dort ein paar unbeschwerte Tage, wie ihrem Instagram-Kanal zu entnehmen ist.

Die Profitänzerin war in der abgelaufenen Staffel der RTL -Show DAS Tuschelthema Nummer eins. Zwischen ihr und Showpartner Timon Krause (29) soll es mächtig gefunkt haben. Offiziell bestätigt haben beide eine mögliche Liaison bis heute nicht.

Die 36-jährige "Let's Dance"-Tänzerin hat zugestimmt, dass ihre Mama Vera sie mit einem Mann verheiraten oder scheiden lassen kann. © Instagram/ekatleonova (Screenshot)

Um den entsprechenden auch Schrieb "in vollem Umfang bekommen zu können", musste sie ihrer Mutter Vera spezielle Rechte übertragen.

"Zum Beispiel das Recht, dass meine Mama mich ohne meine Genehmigung mit einem Mann verheiraten oder scheiden lassen kann", offenbarte die 36-Jährige. Dies sei in Russland nicht unüblich.

Während ihrer Erzählung musste die dreifache "Let's Dance"-Gewinnerin schmunzeln. Dann stellte sie jedoch augenblicklich klar, dass ihre Mutter von diesem Recht niemals Gebrauch machen würde.

Die "Bild"-Zeitung will derweil den wahren Grund für den Notartermin erfahren haben. So soll "Ekat" in ihrem Geburtsland eine Immobilie besitzen, auf die sich die Vollmacht im Kern auch beziehen soll.

Mama Vera kann demnach fortan ohne Probleme die Angelegenheiten ihrer Tochter regeln, während diese in Deutschland ihre Karriere vorantreiben und den Partner fürs Leben ohne fremdbestimmte Mithilfe kennenlernen will.