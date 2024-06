Ist Ekaterina Leonova wieder verliebt? "Let's Dance"-Star sorgt für Spekulationen

Ekaterina Leonova (37) scheint sich wieder verliebt zu haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/ekatleonova

Denn in einem Interview mit dem Kölner Privatsender RTL deutet die Profi-Tänzerin nun eine neue Romanze an. "Es ist immer schön, wenn man im Leben eine Vertrauensperson hat, die diese Flamme wieder entzünden kann", erklärt "Ekat" in dem Gespräch und antwortet mit einem deutlichen "Ja", als sie darauf angesprochen wird, ob sie derzeit so eine Person in ihrem Leben habe.

Bei dieser Person könne sie sich einfach fallen lassen und so sein, wie sie wirklich ist. "Ich versuche zumindest einen Teil von meinem Leben noch für mich privat zu halten, weil man manchmal Zeit braucht, um etwas zu zeigen oder zu geben", möchte die gebürtige Russin jedoch nicht mehr verraten.

Wenn sie bereit und sicher sei, etwas zu teilen, würde sie das aber gerne tun.

In der Vergangenheit gab es zahlreiche Gerüchte um die 37-Jährige.