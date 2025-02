Ekaterina Leonova frisch verliebt: Darum hat sie ihren Neuen verschwiegen

Köln/München - Nach einige Spekulationen ist es raus! " Let's Dance "-Star Ekaterina Leonova (37) ist frisch verliebt. Ihr Neuer ist Ilya Viarmenich (32), der ebenfalls Tanz-Profi ist. Jetzt hat Ekat verraten, warum sie so lange geschwiegen hat.

Ekaterina Leonova (37) ist wieder in festen Händen. © Instagram/ekatleonova (Screenshot)

"Ich habe natürlich unser Glück erst mal nicht geteilt, weil wir die Zeit ohne Öffentlichkeit genießen und uns besser kennenlernen wollten", verriet die gebürtige Russin, die seit 2008 in Deutschland lebt, in einem Gespräch gegenüber RTL.

Jetzt sei es jedoch an der Zeit gewesen, ihr neues Glück mit ihren Anhängern zu teilen. Der Grund: In den vergangenen Tagen habe es nicht ganz wahrheitsgemäße Berichte in der Presse gegeben.

Daher hat die 37-Jährige pünktlich zum Valentinstag am gestrigen Freitag einen Instagram-Beitrag veröffentlicht, in dem sie ihren Liebsten vorgestellt hat.

"Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz ❤️ Wir wünschen euch einen wunderschönen Valentinstag", schrieb sie dazu.

Bereits vor wenigen Tagen waren erste Gerüchte aufgekommen, dass die attraktive Brünette wieder in festen Händen ist.