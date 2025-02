Sensation um "Let's Dance"-Star: Ekaterina Leonova soll mit Tanz-Kollege zusammen sein!

München/Köln - Das ist eine echte Überraschung! " Let's Dance "-Star Ekaterina Leonova (37) soll wieder in festen Händen sein. Demnach habe ein Tanzkollege ihr den Kopf verdreht!

Ekaterina Leonova (37) soll angeblich mit dem 32-jährigen Tänzer Ilya Viarmenich angebandelt haben. © Bildmontage: ilya_viarmenich, ekatleonova (Screenshots)

Denn wie BILD erfahren haben will, soll die gebürtige Russin schon seit dem vergangenen Jahr in einer glücklichen Beziehung sein.

"Die beiden haben bereits Weihnachten zusammen gefeiert", erzählen Freunde der 37-Jährigen gegenüber des Mediums.

Bei dem neuen Partner der Profitänzerin soll es sich sogar um einen Kollegen handeln. Demnach soll die neue Liebe an Ekat's Seite Ilya Viarmenich heißen und 32 Jahre alt sein. Genau wie der "Let's Dance"-Star stammt ihr etwas jüngerer neuer Freund aus Russland.

Er arbeitet im Phantasialand in Brühl, wo er als Co-Choreograf und Tänzer für die künstlerische Umsetzung einer Dinner-Show mitverantwortlich ist.

Zwar lebt Ekat mittlerweile in München, doch bis 2021 wohnte sie in Köln, wo sie immer noch viele Bekannte hat. Zudem hält sie sich häufig wegen der RTL-Unterhaltungsshow in der Domstadt auf. Geäußert hat sich die 37-Jährige zu den brisanten Liebesgerüchten bisher nicht.