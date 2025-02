"Let's Dance"-Zeit bald abgelaufen? Ekaterina Leonova bangt um Zukunft!

Bereits dreimal konnte "Ekat" die RTL-Show bis dato gewinnen. Mit Hip-Hop-Guru Detlef Soost (54) landete sie zuletzt ebenfalls auf dem Treppchen (3. Platz). © Instagram/ekatleonova (Screenshot)

Eine Laufbahn als Trainer oder Choreograf, wie ihn viele professionelle Tänzerinnen und Tänzer nach der aktiven Karriere oftmals einschlagen, sieht die 37-jährige Schönheit bei sich eher nicht.

"Da muss man sich Gedanken machen, ob das ein sicherer Weg ist", merkt sie zweifelnd an. Viel realistischer erscheint Ekat der Weg in die Schauspielerei. Mit ihrer Rolle in "Der Schiffsarzt" konnte sie 2022 bereits erste Erfahrungen in diesem Bereich sammeln.

Bevor es so weit ist, möchte sie aber erst noch den ein oder anderen Promi zu tänzerischen Höchstleistungen quälen. Los geht die neue "Let's Dance"-Staffel am 21. Februar. Dann entscheidet sich auch, mit wem die 37-Jährige "verpartnert" wird.

Aufgrund ihrer Körpergröße sehen viele Beobachter der Show bereits Diego Pooth (1,95 Meter) an ihrer Seite. An Fitness mangelt es dem Sohn von Verona Pooth (56) jedenfalls nicht. In den USA strebte der 21-Jährige lange eine Karriere als Profi-Golfer an.