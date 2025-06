Nach Doppelsieg bei "Let's Dance": Bittere News von Ekaterina Leonova

Köln/Berlin - Die 18. Staffel von " Let's Dance " ist zu Ende und Ekaterina Leonova (38) hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Jetzt fordern die Strapazen ihren Tribut von der russischen Tanzgöttin.

Alles in Kürze

Ekaterina Leonova (38) und Promi-Spross Diego Pooth (21) sind die Gewinner der 18. Staffel von "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

An der Seite von Diego Pooth (21) sicherte sich Ekat vor wenigen Tagen ihren insgesamt vierten Titel im Rahmen der beliebten RTL-Show. Nur eine Woche später triumphierte sie mit Valentin Lusin (38) auch noch bei der prestigeträchtigen Profi-Challenge.

Doch auf den Höhepunkt des Jahres folgt oft der tiefe Fall in ein Loch. Die Rückkehr in den Alltag fällt vielen Beteiligten nicht leicht, so geht es auch der 38-Jährigen. Schon zu Beginn der Woche hatte sich die Profisportlerin ungewohnt sentimental gezeigt.

"Ich sitze gerade im Hotelzimmer, schaue auf den Pokal und kann immer noch nicht realisieren, was in den letzten Wochen passiert ist", resümierte Ekat in ihrer Instagram-Story. Der Auszug aus ihrer Bleibe setzte der Brünetten spürbar zu.

Gegenüber ihren Fans offenbarte sie: "Ich habe in diesem Hotelzimmer so viele Monate gelebt … und heute muss ich raus." Anschließend ging es für sie weiter nach Berlin. Dort macht jetzt allerdings ihr Körper schlapp. Das Immunsystem streikt.

So hat sich die ehemalige Miss Wolgograd jüngst eine Erkältung eingefangen. Der Rat eines Followers ging nach hinten los. "Nach dem Schlafen mit gekipptem Fenster ist es schlimmer geworden", berichtete Leonova.