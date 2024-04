Neuer Schwung für Ekats Liebesleben: So will Detlef Soost den "Let's Dance"-Star verkuppeln

Köln/Berlin - Das Liebesleben von "Let's Dance" -Publikumsliebling Ekaterina Leonova (37) beschäftigt die Fans schon seit Ewigkeiten. Nun schaltet sich auch Tanzpartner Detlef Soost (53) in die Debatte ein.

Immerhin würde er die 37-Jährige nach den Wochen bei der RTL -Show nun gut genug kennen, um zu wissen, was sie sucht.

Sieht auch Detlef so. Der verspricht seiner liebgewonnenen Tanzpartnerin: "Wir finden schon den Traummann für dich!"

"Sie verdient einfach so viel Glück in ihrem Leben. Sie arbeitet so hart und ist so eine liebevolle Frau. Jetzt fehlt nur noch der Traummann an ihrer Seite, den finden wir auch", verrät Kate gegenüber der Bild .

Seit 2012 verheiratet: Detlef Soost (53) und Ehefrau Kate Hall (40). © Jörg Carstensen/dpa

"Eigentlich will Ekat nur in Jogginghose auf der Couch sitzen und chillen", ist sich Detlef sicher. Ihr öffentliches Image mache ihr allerdings oftmals einen Strich durch die Rechnung.

Dabei sei die 37-Jährige eigentlich eine zarte Seele, meint der Berliner: "Sie ist kein männermordender Vampir. Sie ist einfach ein herzlicher und liebevoller Mensch. Da sind wir uns sehr ähnlich: Wir haben beide eine harte Schale und einen weichen Kern."

In dieselbe Kerbe schlägt auch die gebürtige Russin: "Alle denken immer, dass ich so stark, so hart oder ein sexy Vamp bin und jeden Mann um den Finger wickeln kann. Das ist aber leider alles nur eine optische Täuschung."

Umso besser also, dass sich nun auch Detlef und Kate um Ekats Suche nach "Mr. Right" kümmern und endlich wieder Schwung in ihr Liebesleben bringen wollen. Sogar ein paar passende Kandidaten wollen die beiden schon ins Auge gefasst haben.