Beamte reagieren auf Musks Kündingungs-Mail: "Das Dümmste, was ich in 40 Jahren gesehen habe"

Washington (USA) - Zuletzt sorgten Elon Musk (53) und sein Department for Government Efficiency mit einer E-Mail an die US -amerikanischen Beamten für eine Menge Aufsehen. Verschiedene Behörden und Beamte wehren sich gegen die absurde Forderung.

Effizienzbeauftragter Elon Musk (53) sieht sich mit seiner Forderung im Recht. © SAUL LOEB/AFP

Beamte wurden per E-Mail dazu aufgefordert, Errungenschaften ihrer vergangenen Woche zu beschreiben - andernfalls drohe Kündigung.



Verschiedene Behörden reagierten auf diese Forderung und sagten ihren Mitarbeitern, sie müssten nicht antworten.

Währenddessen bezeichnete Präsident Donald Trump (78) die Idee am vergangenen Montag noch als "genial", wie CNN berichtet.

Große Verwirrung machte sich breit, da irgendwann niemand mehr wusste, was jetzt eigentlich zu tun ist. Musk will indessen nicht von seinem harten Kurs abweichen. Er versteht nicht, warum das "zu viel" für die Angestellten sei.

Bei verschiedenen Republikanern traf Musks Vorhaben auf Unverständnis. "Wenn Elon Musk wirklich verstehen will, was die Bundesbediensteten in der vergangenen Woche geleistet haben, sollte er jede Abteilung und Behörde kennenlernen und sich über die Arbeitsplätze informieren, die er abbauen will", schrieb Senatorin Lisa Murkowski beispielsweise auf X.