Deshalb konsumiert Elon Musk "hin und wieder" Drogen!

Tesla-Chef Elon Musk (52) nimmt hin und wieder geringe Mengen Betäubungsmittel zu sich, um negative Gedanken loszuwerden. (Archivbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Tesla ist so viel wert wie die restliche Automobilindustrie zusammen", erklärte Musk im Interview mit "The Don Lemon Show" am Montag.

Aus Investoren-Perspektive müsste man wegen der gut laufenden Geschäfte sogar gegenteiliger Meinung sein, erklärte der Multimilliardär weiter: "Wenn es etwas gibt, das ich nehme, dann sollte ich es weiter nehmen."

Bei der Substanz, die der 52-Jährige "hin und wieder" konsumiere, handle es sich um eine geringe Dosis Ketamin - ein schmerzlinderndes Betäubungsmittel, das auch in der Tiermedizin zur Anwendung kommt.

Musk betonte allerdings, dass er jeden Tag so viel Arbeit zu erledigen habe, dass er es sich gar nicht leisten könne, sich komplett zuzudröhnen.

Ketamin in geringen Mengen helfe ihm dabei, aus einem "negativen Gedanken-Rahmen" herauszukommen.